Анонс: Кубок Форта Константин 2019

В этом году лето в Санкт-Петербурге начнётся с грандиозного спортивно-развлекательного Фестиваля Водных Видов Спорта – Кубок Форта Константин 2019.

Невероятно насыщенная программа ждёт всех гостей с 1 июня в 12:00:

• Открытые соревнования по кабельному Вейкбордингу от Kingwinch с призовым фондом 250 000 рублей • Официальный Чемпионат Санкт-Петербурга по Сапсёрфингу • Впервые в России: сертифицированный этап Чемпионата Мира по Вейксёрфингу с призовым фондом 200 000 рублей • III Международный Фестиваль воздушных змеев «ФОРТОЛЁТ — 2019» — в небо над Финским заливом взовьются сотни воздушных змеев самых разнообразных окрасов и форм. • Шоу-кейсы, конкурсы и выступления музыкальных групп

На протяжении всех дней на территории Форта Константин будет работать множество полезных активностей: веревочный городок, батутный комплекс, скейт-рампа, воркаут зона, лучный тир и многое другое.

Провести время вкусно поможет летний фудкорт с меню для всей семьи и пляжным баром.

1 июня , 12:00, Кубок форта Константин. Место проведения: Форт Константин, Кронштадт, Санкт-Петербург. GazetaSPB — информационный партнер мероприятия.

Подробная информация во встрече: vk.com/fortconstantine2019