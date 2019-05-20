В Купчино два «проблемных» дома получили разрешение на ввод. Стройка длилась 18 лет.

Пока неизвестно, когда жильцам отдадут ключи. Фото: pixabay
Пока неизвестно, когда жильцам отдадут ключи. Фото: pixabay

Два долго строящихся здания во Фрунзенском районе Петербурга, наконец, получили разрешение на ввод в эксплуатацию.

Известно, что документы на ввод в эксплуатацию подрядчикам выдали в службе Государственного строительного надзора и экспертизы.

Здания жилого комплекса на Будапештской улице достраивали рабочие организации Glorax Development. Известно, что площадь домов равна почти 12 тысяч квадратных метров. Собственники смогут расселиться в 247 квартирах.

В комитете по строительству сообщают, что стройка на данных объектах стартовала еще 18 лет назад, но из-за финансовых проблем первого застройщика её «заморозили» до 2015 года. Известно, что за это время пришлось перезаключать договоры с инженерными ведомствами Санкт-Петербурга и долевыми собственниками.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что из-за взрыва на АЗС в Серпухове скончались 3 человека. Еще один госпитализирован.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
Будапештская улица долевое участие комитет по строительству петербург смольный спб стройка фрунзенский район
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Купчино два «проблемных» дома получили разрешение на ввод. Стройка ...
В Тихвине не спасли лосиху после ДТП, она скончалась
Из-за ремонта дорог в Петербурге ограничат движение для транспорта
Рыбакам с 20 мая запретили вылавливать судака и леща в Финском заливе
Из-за взрыва на АЗС в Серпухове скончались 3 человека. Еще один госпитализирован.
Анонс: Кубок Форта Константин 2019
Куда пристроить собаку или кошку уезжая в отпуск
В больнице Боткина нашли первый случай клещевого энцефалита