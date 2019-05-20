В Купчино два «проблемных» дома получили разрешение на ввод. Стройка длилась 18 лет.

Два долго строящихся здания во Фрунзенском районе Петербурга, наконец, получили разрешение на ввод в эксплуатацию.

Известно, что документы на ввод в эксплуатацию подрядчикам выдали в службе Государственного строительного надзора и экспертизы.

Здания жилого комплекса на Будапештской улице достраивали рабочие организации Glorax Development. Известно, что площадь домов равна почти 12 тысяч квадратных метров. Собственники смогут расселиться в 247 квартирах.

В комитете по строительству сообщают, что стройка на данных объектах стартовала еще 18 лет назад, но из-за финансовых проблем первого застройщика её «заморозили» до 2015 года. Известно, что за это время пришлось перезаключать договоры с инженерными ведомствами Санкт-Петербурга и долевыми собственниками.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что из-за взрыва на АЗС в Серпухове скончались 3 человека. Еще один госпитализирован.