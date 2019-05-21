Определились все участники четвертьфинала ЧМ-2019 по хоккею

Фото: twitter.com/russiahockey
Фото: twitter.com/russiahockey

Стали известны все участники первенства мира по хоккею, вышедшие из своих групп в четвертьфинал.

Из группы A в 1/4 финала вышли сборные Канады, США, Финляндии и Германии.

Из группы B в плей-офф смогли выйти команды Швеции, России, Чехии и Швейцарии.

Отметим, что хоккеисты сборной России после 6 сыгранных матчей возглавили группу B, набрав 18 очков.

В последнем туре группового этапа команде Воробьева предстоит сразиться со сборной Швеции во вторник, 21 мая.

Четвертьфинальные матчи пройдут 23 мая. Финальная игра состоится 26 мая.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что хоккеист сборной Швеции Эллиас Петтерссон назвал Павла Буре и Павла Дацюка великими российскими игроками.

По его словам, глупо сравнивать его с двумя великими хоккеистами.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
сборная россии чемпионат мира по хоккею четвертьфинал
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Определились все участники четвертьфинала ЧМ-2019 по хоккею