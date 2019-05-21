Определились все участники четвертьфинала ЧМ-2019 по хоккею

Стали известны все участники первенства мира по хоккею, вышедшие из своих групп в четвертьфинал.
Из группы A в 1/4 финала вышли сборные Канады, США, Финляндии и Германии.
Из группы B в плей-офф смогли выйти команды Швеции, России, Чехии и Швейцарии.
Отметим, что хоккеисты сборной России после 6 сыгранных матчей возглавили группу B, набрав 18 очков.
В последнем туре группового этапа команде Воробьева предстоит сразиться со сборной Швеции во вторник, 21 мая.
Четвертьфинальные матчи пройдут 23 мая. Финальная игра состоится 26 мая.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что хоккеист сборной Швеции Эллиас Петтерссон назвал Павла Буре и Павла Дацюка великими российскими игроками.
По его словам, глупо сравнивать его с двумя великими хоккеистами.