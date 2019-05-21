Дача в Петербурге дороже домика у моря

В среднем одна стоит 3,4 млн рублей, считают эксперты. Денег от её продажи с лихвой хватит на покупку однокомнатной квартиры в Крыму или в Краснодарском крае. Однако эксперт отмечает, что в Петербурге сейчас мало кто продаёт дачи, а вот спрос на них, наоборот, растёт стремительно.

Петербургским дачникам повезло больше всего

Специалисты портала недвижимости Domofond.ru выяснили, что проще всего купить квартиру у моря, продав свою дачу, жителям Петербурга. В ходе исследования специалисты сравнили средние цены на дачи площадью до 75 кв. м. в 71 регионе страны и стоимость вторичных квартир на курортах Крыма и Краснодарского края, рассказали Gazeta.SPb 20 мая в компании.

Выяснилось, что жители только четырех регионов: Москвы, Московской области, республики Тывы и Санкт-Петербурга могут позволить себе без доплаты купить дом на курорте на деньги, вырученные от продажи дачи. При этом именно у дачников из Северной столицы самый большой выбор.

За сколько можно купить квартиру на курорте

Дешевле всего дачнику Петербурга обойдется однокомнатная квартира в Керчи – после её покупки у него даже останутся лишние деньги – 1,6 млн рублей.

После покупки квартиры в Анапе останется 702 тыс. рублей, в Новороссийске – 1 млн рублей, в Туапсе – 1,5 млн рублей. А если доплатить 42 тыс. рублей, можно купить «однушку» в Севастополе. Если есть еще 202 тыс. рублей, можно приобрести квартиру в Геленджике.

В среднем дача площадью до 75 кв. м. в Петербурге стоит 3,4 млн рублей, по данным Domofond.ru.

Самые дорогие дачи в Пушкинском и Курортном районах

Специалист по недвижимости в Петербурге Александр Зайцев согласен с тем, что продав дачу в Северной столице, можно легко купить квартиру в Крыму или Краснодаре и уточняет: «Стоимость дачи зависит от её функции. Например, если человек покупает её для огордничества, то она может стоить и 2 млн рублей – это будет маленький домик с небольшим огородом. Если же человек покупает дачу для проживания, то цены на неё будут от 3 до 5 млн рублей – но это тоже касается небольших участков от 6 соток и небольших домов до 100 кв. м.».

Речь идет о дачах, которые расположены не дальше, чем в 40 км от КАДа. В то же время, отметил эксперт, самые дорогие дачи в Пушкинском и Курортном районах Петербурга – сейчас цена на них начинается от 10 млн рублей.

В преддверии летнего сезона особенно высок спрос на покупку дач в Ленобласти и в Петербурге. «Большую часть клиентов сейчас интересуют дачи стоимостью от 2 до 4 млн рублей. А вот за дорогими дачами, стоимостью от 7 млн рублей, обращаются редко – буквально раз в неделю», – отметил Александр Зайцев. Также высок и спрос на аренду, уточнил он. А вот предложение продажи, как и аренды дач сейчас существенно отстает от спроса, отметил эксперт.

Аренда жилья у моря — выгода тоже есть

По данным сервиса бронирования жилья Tvil.ru, есть больше 9000 вариантов аренды жилья на это лето в Крыму и в Краснодарском крае. Так, цены за сутки в «однушке» начинаются от 1500 рублей, а в доме – от 900 рублей. Немного дешевле обойдется аренда жилья в Краснодарском крае – от 1000 рублей в сутки за однокомнатную квартиру и от 800 рублей за дом.

Получается, что за месяц аренды небольшого жилья в Крыму или в Краснодарском крае придется заплатить минимум 25 тыс. рублей.

По данным портала Domofond.ru, в Петербурге на 21 мая продается 542 дачи. Срочно продается, по данным Авито, около 40 дач.

Недавно Gazeta.SPb писала, что посуточная аренда дач в Ленинградской области стала дешевле.