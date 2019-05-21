Полюстровскому рынку не дали разрастись

Процветающая торговля в Калининском районе не устроила власти Петербурга. Фото: ККИ
Процветающая торговля в Калининском районе не устроила власти Петербурга. Фото: ККИ

Сотрудники ККИ Петербурга освободили участок в 1000 м2 от торговых палаток.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) вернули Полюстровский рынок в его границы: несколько торговых палаток и часть парковки были размещены на территории самовольно, сообщили Gazeta.sPb в ККИ Санкт-Петербурга 21 мая.

Фото: комитет контроля за имуществом

Проверку на участке в Калининском районе Петербурга провели еще в апреле, однако на требования освободить территорию на улице Васенко никто не отреагировал. Площадь самовольно занятой территории составила более 1000 м2. Сегодня во вторник 21 мая сотрудники приехали лично и освободили землю. Кроме киосков и павильонов с территории убрали будку охраны и шлагбаум. В отношении землепользователя составили протокол об административном нарушении.

Фото: ККИ

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что власти Петербурга сворачивают летние кафе.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
калининский район ККИ незаконная торговля полюстровский рынок рынок снос
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