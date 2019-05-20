Власти Петербурга сворачивают летние кафе

Конфисковали 74 стола и более 170 стульев. Фото: ККИ
Конфисковали 74 стола и более 170 стульев. Фото: ККИ

В ходе рейда сотрудники ККИ обнаружили 17 кафе без документов.

В пятницу и субботу сотрудники Комитета по контролю за имуществом (ККИ) провели рейд по центру Санкт-Петербурга и нашли несколько незаконных летних кафе. Всего им удалось найти 17 летних кафе без документов, сообщили Gazeta.sPb в ККИ в понедельник 20 мая.

Фото: ККИ

Инспекторы проверили улицу Рубинштейна, Невский, Лиговский проспект, Восстания, Большую Морскую, Малую Конюшенную и другие улицы Петербурга. Они конфисковали 74 стола, свыше 170 стульев, скамейки и элементы благоустройства.

Фото: ККИ

В ККИ отметили, что летом петербуржцы все чаще жалуются на такие кафе — они мешают проходу (особенно тяжело приходится инвалидам и гражданам с детскими колясками), а шум и сигаретный дым не дает открыть окна. На тротуарах шириной меньше 3 м столы и стулья ставить нельзя. Если от прохода остается меньше 1,5 м, то за таким кафе вскоре придут инспекторы ККИ.

Фото: ККИ

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что у уличных торговцев начали отбирать товар.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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