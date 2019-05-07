У уличных торговцев начали отбирать товар в Петербурге

Комитет по контролю за имуществом провел рейд в центре Петербурга.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом в понедельник провели рейд по центру Санкт-Петербурга и воспользовались новым правом отбирать товар, сообщили Gazeta.SPb в ККИ 7 мая.

Инспекторы свернули четыре торговых стола — два у “Чернышевской”, один у Московского вокзала и один на Фурштатской улице. Предприниматели продавали наушники и другие аксессуары для мобильных — их забрали и отправили на склад. Всего изъято свыше 270 единиц, сообщили в ККИ Петербурга.

Право на конфискацию товара ККИ получил 5 мая — в ЗакСобрании Петербурга надеются, что торговцы не станут возвращаться на улицы при риске потерять свою продукцию. В ККИ подчеркнули, что будут проводить рейды и дальше — и ориентироваться на сообщения горожан.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что торговцев прогнали с мест, куда они хотели вернуться.