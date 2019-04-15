От Арки Главного штаба прогнали вернувшихся торговцев

В комитете подчеркнули, что ориентируются на сообщения жителей. Фото: ККИ

В комитете подчеркнули, что ориентируются на сообщения жителей. Фото: ККИ

Полицейские и ККИ прошли по улицам, которые уже проверяли — как выяснилось, не зря.

За воскресенье уличных торговцев прогнали с 26 участков в Санкт-Петербурге, сообщили Gazeta.SPb в ККИ 15 апреля. Сотрудникам комитета по контролю за имуществом помогали полицейские Петербурга.

Сотрудники вновь проверили Арку Главного штаба и свернули торговлю сувенирами, снова посетили “Чернышевскую”, Площадь Восстания, “Владимирскую” и несколько других улиц, сообщили в ККИ. Закрыли три летних кафе, у торговцев отбирали столы, стулья, тумбы.

В комитете подчеркнули, что к ним поступили жалобы от жителей Санкт-Петербурга и они на них отозвались: на улицах продают товар не самого высокого качества — а порой и просто подделки и контрафакт.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что ЗакСобрание Петербурга наделило ККИ полномочиями отбирать у торговцев товар — но, судя по отчету, сотрудники комитета пока ими не воспользовались.