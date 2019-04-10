У торговцев на улице начнут отбирать товар

Раньше ККИ мог только сносить ларьки и киоски - торговцы возвращались обратно. Фото: ККИ

Раньше ККИ мог только сносить ларьки и киоски - торговцы возвращались обратно. Фото: ККИ

ЗакСобрание Петербурга расширило полномочия ККИ, опасаясь плохой корюшки.

ККИ получил право отбирать вещи у нелегальных торговцев — поправки в закон о правонарушениях приняли сегодня в среду 10 апреля в парламенте Санкт-Петербурга.

Комитет по контролю за имуществом до принятия поправок мог сносить ларьки и киоски, но товар приходилось оставлять торговцам и часто он возвращался на улицы, сообщил Gazeta.SPb один из авторов поправок Денис Четырбок. Депутат заявил, что в Петербурге скоро начнется сезон корюшки — улицы заполнит рыба без документов и разрешений. Четырбок подчеркнул, что нелегальный бизнес должен быть невыгодным для торговцев.

Напомним, ККИ проводит рейды каждую неделю и ориентируется на сообщения горожан. С 1 по 7 апреля освобождено около 60 участок по всему Санкт-Петербургу, о чем Gazeta.SPb сообщила ранее.