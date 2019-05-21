Вратарь Петр Кочетков принят в СКА

Петербургский хоккейный клуб СКА поменялся с клубом «Сочи» игроками. В СКА теперь играет голкипер Петр Кочетков, а Никита Богданов перешел в сочинскую команду.

Вратарь Петр Кочетков является бронзовым призером и лучшим голкипером на молодежном чемпионате мира по хоккею. Он перешел в петербургский хоккейный клуб СКА из сочинской команды, сообщили Gazeta.SPb в СКА.

Отмечается, что клуб произвели обмен игроками, и играть за «Сочи» отправился вратарь Никита Богданов. СКА на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» поблагодарил Богданова за совместные игры и пожелал успехов в карьере.

Кроме того, на официальной станице хоккейного клуба в соцсети «ВКонтакте» содержится приветствие нового игрока, прибывшего из Сочи.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что стали известны все участники четвертьфинала ЧМ-2019 по хоккею.