Первый период игры России и Швеции закончился в пользу шведов

Сегодня, 21 мая, проходит заключительный матч группового этапа чемпионата мира по хоккею в Словакии. Играют сборная России и сборная Швеции.

Игра проходит на стадионе имени Ондрея Непелы в городе Братислава. После первого периода сборная России уступает сборной Швеции со счетом 0:1 в сторону шведов.

Счет был открыт уже на 8-й минуте встречи. Сборная Швеции в лице нападающего клуба НХЛ «Колорадо» Габриэля Ландескога, который забил шайбу в ворота россиян.

На 10-й минуте игры с поля был удален Сергей Андронов за подножку, а на 15-й минуте — две минуты штрафа было назначено Кириллу Капризову.

В итоге первый период встречи завершился со счетом 1:0 в пользу сборной Швеции. Однако сборная России имеет ещё 40 минут для того, чтобы вырваться вперед.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что стали известны все участники четвертьфинала ЧМ-2019 по хоккею.