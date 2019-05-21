Беглов поздравил петербургских самбистов с золотом в Чемпионате Европы

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов поздравил самбистов из Петербурга с победой в Чемпионате Европы -2019.

Беглов выложил пост с поздравлениями на своей странице ВКонтакте. Он написал, что Петербург гордится своими спортсменами. Известно, что наши самбисты, завоевали на чемпионате четыре золота.

В своем обращении Беглов заметил, что российское самбо уже давно достигло такого высокого уровня, что уже вполне может стать олимпийским видом спорта. Глава города также выразил надежду на то, что уже скоро в России появятся олимпийские чемпионы по самбо.

«На самом деле у самбо уже есть временное признание МОК (с 2018 года), но его пока не включают в программу игр. Надеюсь, это дело времени. И скоро у нас будут олимпийские чемпионы по самбо!» — добавил Беглов.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Беглов отметил, что у учителей Петербурга станет меньше бюрократической работы.