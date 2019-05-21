Беглов отметил, что у учителей Петербурга станет меньше бюрократической работы

В Петербурге на торжественном награждении победителей конкурса педагогических достижений врио губернатора города Александр Беглов сообщил о том, что в новом учебном году бюрократическая нагрузка на учителей сократится в разы.

В Белом зале Мраморного дворца сегодня, 21 мая прошло торжественное мероприятие, на котором награждались лауреаты ежегодного конкурса педагогов. Там Александр Беглов помимо объявления победителя, рассказал, что в этом году бюрократическая нагрузка на преподавателей уменьшится в несколько раз. Это сделано для того, чтобы учителя смогли уделять больше времени детям и учебному процессу.

«Учителей нужно освобождать от бумажной работы, чтобы они больше времени посвящали детям и учебному процессу», – отметил Беглов.

Глава города на Неве заявил, что в новом учебном году всем классным руководителям будет выплачиваться надбавка к заработной плате.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что «Алые паруса» на сутки ограничат движение по рекам и каналам Петербурга.