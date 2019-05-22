Общественная палата отчитается перед депутатами Законодательным Собрания

В Мариинском дворце члены городской Общественная палата Санкт-Петербурга выступят с докладом с информацией о результатах деятельности в прошлом году.

В плане заседания ЗакСобрания сказано, что 22 мая перед депутатами отчитается заместитель председателя Общественной палаты Александр Вахмистров.

Также известно, что на заседании планируется рассмотрение 24 вопросов. В том числе предстоит обсудить внесения изменений в закон об административных правонарушениях, о льготных тарифах, об описании символов Петербурга.

Отметим, что в среду депутаты могут утвердить обращение к председателю правительства России Дмитрию Медведеву по поводу сокращения сроков подготовки программы по предоставлению бесплатной медицинской помощи.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Баста представил премиальный бренд аудиотехники «Z».