Появилось видео с места ликвидации боевиков под Владимиром

Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео с места ликвидации боевиков в городе Кольчугино Владимирской области.

На кадрах видно, как силовики блокировали дом с находящимися в нем террористами. На предложение сложить оружие и сдаться преступники открыли стрельбу, но в ходе ответного огня со стороны правоохранительных органов были ликвидированы.

Видео: РИА Новости

На месте происшествия обнаружено оружие, патроны, самодельное взрывное устройство и религиозно-экстремистская литература.

По данным НАК, боевики являлись сторонниками одной из террористических организаций, которая готовила теракт в месте массового пребывания людей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что 15 человек были эвакуированы из домов, которые расположены вблизи места происшествия. В городе Кольчугино введен режим контртеррористической операции.