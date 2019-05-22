В Петроградском районе сбили человека на тротуаре

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Очевидцы рассказали, что пострадавший не нарушал правил дорожного движения.

Инцидент случился сегодня днем, 22 мая, в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Дорогу не смогли поделить два автомобиля на пересечении улицы Ленина и Чкаловского проспекта. В результате их столкновения пострадал петербуржец, который стоял на тротуаре. О других травмированных не сообщается. В каком состоянии пешеход – не уточняется. Автор поста в социальной сети «Вконтакте» лишь отметил, что час назад карета скорой помощи еще находилась в пути.

Пользователи отметили, что участок дороги, о котором идет речь, нельзя назвать опасным. Они удивлены, что там произошла авария. Также они выразили обеспокоенность тем, что становится все менее безопасно находиться на тротуаре.

Напоминаем, что в Санкт-Петербурге в апреле 2019 года случилось страшное ДТП – BMW, выехав на тротуар, переехал шесть человек.

Фото: https://vk.com/spb_today

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на Новочеркасском автомобилист угрожал велосипедистам «розочкой».

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
дтп Петроградский район пешеход
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