На Новочеркасском автомобилист угрожал велосипедистам «розочкой»

Спортсмену угрожали битым стеклом. Фото: pixabay
Спортсмену угрожали битым стеклом. Фото: pixabay

Неадекватный пассажир автомобиля сбил открывающейся дверью велосипедиста. После этого он угрожал ему разбитой бутылкой.

Инцидент произошел на Новочеркасском проспекте. В группе Вконтакте очевидцы сообщили о том, что пассажир иномарки накинулся на велосипедистов. Изначально он сшиб одного из них дверью машины, а потом, нецензурно выражаюсь, стал угрожать им битой бутылкой – «розочкой».

К сбитому резким открытием двери автомобиля велосипедисту подбежали друзья. Они хотели понять причины произошедшего. Однако пассажир авто начал повышать голос, срываясь на крик, и ругаться нецензурной бранью на молодых спортсменов. Происшествие было заснято мужчиной, проезжавшим мимо на своем автомобиле.

Чем закончился конфликт, пока не сообщается.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Кировском районе в аварии пострадал ребенок.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
велосипедная дорожка дтп Новочеркасский проспект петербург питер спб чп
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Россия обыграла Швецию на чемпионате мира по хоккею со счетом 7:4
На Новочеркасском автомобилист угрожал велосипедистам «розочкой»
В Смольном заявили, что рост городской промышленности продолжается
Сборная России по хоккею на чемпионате мира забила Швеции 6:0
В Петербурге нашли тело застреленного директора завода «Сантех»
От станции метро «Театральная» к «Спасской» запустили горнопроходческий щит
Названы главные продукты, вызывающие рак
Первый период игры России и Швеции закончился в пользу шведов