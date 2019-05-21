На Новочеркасском автомобилист угрожал велосипедистам «розочкой»

Неадекватный пассажир автомобиля сбил открывающейся дверью велосипедиста. После этого он угрожал ему разбитой бутылкой.

Инцидент произошел на Новочеркасском проспекте. В группе Вконтакте очевидцы сообщили о том, что пассажир иномарки накинулся на велосипедистов. Изначально он сшиб одного из них дверью машины, а потом, нецензурно выражаюсь, стал угрожать им битой бутылкой – «розочкой».

К сбитому резким открытием двери автомобиля велосипедисту подбежали друзья. Они хотели понять причины произошедшего. Однако пассажир авто начал повышать голос, срываясь на крик, и ругаться нецензурной бранью на молодых спортсменов. Происшествие было заснято мужчиной, проезжавшим мимо на своем автомобиле.

Чем закончился конфликт, пока не сообщается.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Кировском районе в аварии пострадал ребенок.