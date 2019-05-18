В Кировском районе в аварии пострадал ребенок

Мальчик переходил дорогу, когда на него наехала машина.

Инцидент случился сегодня днем, 18 мая, на пересечении проспекта Стачек и улицы Зенитчиков. По предварительным данным, два автомобиля не смогли поделить дорогу, в результате чего произошло столкновение. Удар был настолько сильным, что одну машину отбросило к пешеходному переходу, по которому следовал маленький мальчик. Он, конечно же, не ожидал такого поворота событий и был сбит махиной.

На место прибыли кареты скорой помощи, которые забрали 7-летнего ребенка, а также пассажира «Школы». Очевидцы, которые поделились информацией в социальной сети «Вконтакте», уверяют, что он находился без сознания. О том, как они себя чувствуют сейчас, ничего не говорится.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства дела.

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