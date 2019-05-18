В Кировском районе в аварии пострадал ребенок

Фото: https://vk.com/spb_today
Фото: https://vk.com/spb_today

Мальчик переходил дорогу, когда на него наехала машина.

Инцидент случился сегодня днем, 18 мая, на пересечении проспекта Стачек и улицы Зенитчиков. По предварительным данным, два автомобиля не смогли поделить дорогу, в результате чего произошло столкновение. Удар был настолько сильным, что одну машину отбросило к пешеходному переходу, по которому следовал маленький мальчик. Он, конечно же, не ожидал такого поворота событий и был сбит махиной.

На место прибыли кареты скорой помощи, которые забрали 7-летнего ребенка, а также пассажира «Школы». Очевидцы, которые поделились информацией в социальной сети «Вконтакте», уверяют, что он находился без сознания. О том, как они себя чувствуют сейчас, ничего не говорится.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства дела.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Петроградском районе в больницу попала девушка под таблетками и в состоянии комы.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
дтп кировский район ребенок
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Шаумяна загорелась дорогая иномарка (видео)
Нападение на Шварценеггера в Африке попало на видео
Актер «Игры престолов» поделился мнением о самой эпичной смерти в сериале
Воскресенье в Ленобласти выдастся жарким и малооблачным
В Бельгии запретили привлекать детей к веганству
На Елагином острове проходит Фестиваль тюльпанов
Косыгина перекрыли из-за проседания асфальта
Погода на предстоящую «Ночь музеев»