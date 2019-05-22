В Колпинском районе в BMW-X5 прилетело колесо от большегруза. В результате ДТП пострадала женщина

По данному фактам проводятся проверочные, мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Фото: https://pixabay.com/

По данному фактам проводятся проверочные, мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Фото: https://pixabay.com/

Дорожная авария произошла около 13:00.

Как сообщает Отдел пропаганды УГИБДД, авария произошла около дома 132, корпус 1 по Софийской улице 22 мая.

Оторвавшееся в движении у большегрузного автомобиля колесо вылетело на встречную полосу и попало в двигавшийся во встречном направлении автомобиль BMW-X5.

В результате такого столкновения пострадала женщина, которая была за рулем иномарки. Она была госпитализирована. Врачи оценивают ее состоянии, как средней степени тяжести.

По данному фактам проводятся проверочные, мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петроградском районе сбили человека на тротуаре.