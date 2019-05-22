В Петербурге перестанут открывать «Пятерочки», «Перекрестки» и «Карусели»

Доля на рынке компании X5 Retail Group достигла максимального предела.

Об этом стало известно сегодня, 22 мая. Компания, которая управляет сетями, захватила 25% рынка Санкт-Петербурга – ей придется отказаться от открытия новых магазинов, сообщили в пресс-службе X5 Retail Group РБК Петербург.

При этом представители компании отметили, что пока займутся повышением своей эффективности, а также ростом лояльности посетителей.

Напоминаем, что недавно в городе закрылись «Полушки», «Лаймы» и «Всенародные». Часть помещений достались владельцу X5 Retail Group. На данный момент в Санкт-Петербурге работают 450 «Пятерочек», 90 «Перекрестов» и 13 «Каруселей».

В случае, если компания нарушит закон, то все новые магазины закроют. К слову, это – не первый раз, когда доля на рынке достигла такой цифры.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что магазин «Пятерочка» разрешит горожанам бесплатно забрать Ольгу Бузову домой.