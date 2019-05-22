Горячительные напитки и бурный диалог в Центральном районе принесли петербуржцу перелом челюсти

Помимо перелома, у него еще и черепно-мозговая травма.

Инцидент произошел во время пьяного диалога в Центральном районе накануне около 20:56. Мужчины распивали алкогольные напитки в дома 13 на Пушкинской улице. Что-то не поделили, бурно поспорили и алкоголь начал действовать.

В процессе конфликта один из них стал бить своего знакомого кулаками по голове. Соседи, услышавшие крики и шум борьбы, обратились в правоохранительные органы. На место прибыли сотрудник Росгвардии и задержали нападавшего.

Пострадавший был госпитализирован в Александровскую больницу, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом челюсти.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Кировском районе задержали мужчину, который топором решил отомстить своему неприятелю.