“Топорный метод”: В Кировском районе задержали мужчину, который топором решил отомстить своему неприятелю

Злоумышленник повредил дверь в квартиры на Ленинском проспекте, а позже добрался и дома машины.

Агрессивный мужчины, вооружившись топором, решил поступать опасным предметом по двери, а после топором же повредил боковое зеркало автомобиля LADA Kalina. Как выяснилось позже, дверь и машина принадлежали мужчине, у которого с агрессором произошел конфликт. Об этом сообщают сотрудники Росгвардии.

Инцидент произошел 21 мая около 14:15. О странном мужчине сообщили очевидцы и озвучили его приметы.

Наряды вневедомственной охраны, ГИБДД и ППСП, работая по горячим следам, обнаружили мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым злоумышленником, около дома 140 на проспекте Стачек.

Топор изъят. Задержанный был передан сотрудникам 64 отдела полиции.

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