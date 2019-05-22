Теплая погода покинет Петербург к концу недели

В городе станет холоднее и дождливее.

Синоптики рассказали, что в Санкт-Петербурге спадет жара – ее сменит более привычная для горожан погода. Уже завтра, 23 мая, температура воздуха опустится до плюс 16 градусов, специалисты уверяют, что стоит ждать дождь.

В пятницу воздух успеет прогреться до 19 градусов, обойдется скорее всего без осадков – над городом нависнуть облака.

Зато в субботу и воскресенье снова пойдет дождь, но на улице все равно будет довольно-таки тепло, рассказали Gazeta.SPb в Росгидрометцентре.

Напоминаем, что спасатели также обещали дожди сегодня, 22 мая. Пока что осадков не было – на улице светит солнце.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ленинградцев предупреждают о возможных лесных пожарах в ближайшие несколько дней. Это связано не только с погодными условиями. Дело в том, что жители региона стали чаще выбираться на пикнике, что чревато оставленными без присмотра кострами.