Ленинградцам предупреждают о возможных лесных пожарах

На территории региона в ближайшие дни изменится погода.

Спасатели рассказали, что с воскресенья, 19 мая, устанавливается третий класс пожароопасности. Это связано не только с погодными условиями, но и с проведением сельскохозяйственных работ, а также с отдыхом людей на природе.

Также они рассказали, что теплые деньки сменят сильные ветра и даже грозы. Они создадут не самые безопасные условия для прогулок, поэтому жителей Ленинградской области просят быть осторожнее. Им лучше не находиться рядом с хлипкими конструкциями, а также избегать деревьев. Специалисты считают, что может увеличиться количество аварий и различных неприятных инцидентов в виде, например, повреждения ЛЭП, сообщили в ГУ МЧС по Ленинградской области.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в начале рабочей неделе петербуржцев ждет летняя жара – около трех дней петербуржцы будут наслаждаться теплой погодой.