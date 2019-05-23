Топ самых интересных событий Книжного салона-2019

За четыре дня пройдет 250 культурных мероприятий. Фото: https://pixabay.com

За четыре дня пройдет 250 культурных мероприятий. Фото: https://pixabay.com

С 23 по 26 мая в Северной столице в 14-ый раз будет проходить Санкт-Петербургский Книжный салон. Презентации книг, встречи с писателями, мастер-классы, лекции, театральные постановки – всего на четыре дня запланировано порядка 250 мероприятий. В этом году салон будет посвящен столетию писателя Даниила Гранина и Году Театра.

Полная программа доступна на сайте Книжного салона, информация публикуется и в группе проекта «ВКонтакте». Среди многообразия событий Gazeta.SPb представляет те, на которые точно стоит сходить.

23 мая

В 12:00 на центральной сцене Манежной площади состоится торжественное открытие книжного салона.

В 12:30 в Михайловском замке пройдет заседание, посвященное творчеству Даниила Гранина. В 13:00 тут пройдет творческая встреча с писателем Андреем Констановым, который представит новую книгу из серии «Бандитский Петербург». Здесь же автор книги «Географ глобус пропил», сценарист и культуролог Алексей Иванов в рамках встречи с читателями в 15:00 представит свою новый роман «Пищеблок». С книгой «Театральные люди» в 17:30 познакомит гостей главный редактор журнала «Сноб» Сергей Николаевич. Её герои – Нина Усатова, Данила Козловский, Рената Литвинова и другие известные личности.

В 18:00 писатель Леонид Юзефович, автор текста «Тотального диктанта-2017» представит свой сборник прозы «Маяк на Хийумаа» в Красном шатре.

24 мая

В 11:00 на Манежной площади пройдет литературно-музыкальная встреча поэтов и бардов Союза писателей России, посвященная героям фронта и тыла.

Публичное интервью с филологом и писателем Андреем Аствацатуровым начнется в 11:30 у стенда Российского книжного союза.

В 12:00 в Синем шатре представят «Бродский-фест» и расскажут о новой книге «Рим Бродского».

Литературно-музыкальный концерт к 75-летию Великой Победы «Целый мир помнит их в лицо» начнется в 12:20 на Манежной площади. В 17:15 здесь же можно будет увидеть единственную девушку– участника и победителя главного хип-хоп баттла страны VERSUS Марину Кацубу. После неё, в 18:15, на сцене выступит женский джазовый ансамбль «JazzSisters» В 20:15 тут же начнется сеанс немого кино «Домик в Коломне» под живое фортепиано.

25 мая

В 11:00 в Синем шатре начнется мероприятие, особенно интересное молодым блогерам – тренинг «Раскути свой блог!».

В Михайловском замке 12:00 можно будет познакомиться с писателем-сатириком Семеном Альтовым и взять у него автограф.

Артисты балета покажут пластический спектакль «Петербургские сказки». Начало – в 12:45 на Манежной площади.

В «Книжной лавке писателей» в 13:30 пройдет встреча с редакцией журнала «Наш современник» – на ней расскажут о том, как тема Великой Отечественной Войны прослеживается в произведениях молодых писателей.

В 14:15 на Манежной площади Театр «Балтийский дом» исполнит отрывок из спектакля «Театральный роман», а в 16:45 театр «На Литейном» покажет отрывок из «Вишневого сада».

В 16:00 в Михайловском замке издатель Елена Шубина представит сборник рассказов современных авторов «Птичий рынок» – он стал продолжением бестселлера «В Питере жить».

У стенда издательства «Речь» в 16:30 начнется встреча с художницей Ксенией Лавровой, иллюстратором «Сказок» Оскара Уайльда.

В 21:00 на Манежной площади театралы представят ожившие иллюстрации Изенберга к поэме Пушкина «Русалка», прозвучат оперные арии.

26 мая

В 10:00 в Михайловском замке пройдет круглый стол для старшеклассников, учителей, библиотекарей и родителей «Мой путь к книге. Слово читателям».

В Красном шатре в 12:00 пройдет круглый стол, посвященный русским народным сказкам.

На Манежной площади в 12:45 начнут показывать отрывки из детских музыкальный спектаклей – «Винни Пух», «Алиса в стран чудес», «Маугли».

В 14:00 в Михайловском замке народный артист Олег Басилашвили презентует книгу «Палата № 26. Больничная история» и расскажет о своей жизни и о творчестве.

В 15:00 на Манежной площади актеры театра имени Андрея Миронова покажут отрывок из спектакля «Маленькие трагедии. Моцарт и Сальери».

В 18:15 здесь же начнется выступление группы «Добраночь» — им салон и завершится.

Книжный салон будет проходить в Михайловском манеже и его окрестностях с 23 мая по 26 мая. Вход свободный.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что писатель Дмитрий Быков здоров и собирается продолжить работать.