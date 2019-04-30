Писатель Дмитрий Быков здоров и собирается продолжить работать

Он планирует вновь читать лекции, но после майских праздников.

Об этом стало известно 29 апреля. Писатель Дмитрий Быков наконец рассказал о своем самочувствии в разговоре с РИА Новости. Он отметил, что вышел из больницы еще несколько дней назад. Уже сейчас он принялся за работу – пишет очерк и Николае Эрдмане, который является русским драматургом. Быков заверил, что чувствует себя хорошо и готов продолжать ездить по России с лекциями. Правда, возобновить их он планирует после праздников, так как сейчас все разъезжаются.

Напоминаем, о госпитализации Дмитрия Быкова сообщили 16 апреля. Тогда писатель находился в Уфе, куда прилетел с лекцией. В СМИ рассказывали о разных диагнозах – кто-то уверял, что у Быкова случился инсульт. Жена писателя отказывалась комментировать любые слухи. Сам Быков утверждает, что причиной, по которой его отправили в больницу, стало отравление.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что писатель Дмитрий Быков рассказал о коме и о Боге.