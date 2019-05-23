Смерть в ямах с кипятком: что спасет Петербург от коммунальных аварий

На этой неделе в Петербурге произошло уже два серьезных прорыва трубы. Эксперт считает, что от аварий на теплосетях могут спасти домовые котельные — существующая система безнадежно устарела. Но пока это невозможно, власти могут хотя бы заблаговременно начать готовиться к отопительному сезону

Ночью 22 мая коммунальная авария случилась в Рыбацком – там из-за прорыва трубы в яму провалился автомобиль. В начале этой недели похожая авария произошла на Бухарестской улице – тогда также пострадала машина. В апреле из-за прорыва трубы заживо сварилась в кипятке жительница Красносельского района. Можно говорить о том, что если коммунальных аварий не становятся больше, то они точно становятся страшнее. Отсюда, можно предположить, что проблема изношенных теплосетей выходит на новый – совсем не радостный уровень.

Своим мнением о том, в каком состоянии сейчас находятся теплотрассы Петербурга и почему происходят коммунальные аварии, с Gazeta.SPb поделился президент группы компаний «Городской центр экспертиз», почетный энергетик России Александр Москаленко.

Нынешняя система теплоснабжения выгодна только одной стороне

«С точки зрения безопасности система централизованного теплоснабжения порочна. Она выгодна исключительно производителям тепла, в первую очередь крупным электростанциям, для которых тепло — это отход. Несмотря на ежегодное увеличение объемов финансирования и ремонтных работ, довести систему до идеального состояния нам не удастся. В том числе из-за расхождения реального и нормативного сроков эксплуатации труб. Чтобы успеть ремонтировать трубы превентивно, вложения необходимо увеличить как минимум в четыре раза. Замечу, что проблема эта не только российская, существует она в и других странах».

Нужны домовые котельные, но у города нет денег

«При этом меня удивляет, что понимая всё это, мы продолжаем развивать систему централизованного теплоснабжения, тянуть теплотрассы в новые районы, где через 10-15 лет получим те же аварии. Если продолжать опираться только на экономические критерии, утверждая, что имеющееся у нас тепло дешевое, то надо понимать: по факту идёт удорожание содержания и ремонта теплосети, учащаются случаи аварий, которые приводят, в том числе к трагическим последствиям, вспомним несчастный случай весной этого года.

Поэтому я считаю, необходимо заняться развитием децентрализованной системы теплоснабжения. Понимаю, что у города нет средств сейчас сломать старую систему, но хотя бы в новых районах можно развивать домовые, крышные котельные».

Немного статистики — аварий становится больше

По данным АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», в 2018 году в Северной столице произошло 5384 коммунальных аварий – это на 6% превышает показатель 2017 года. Также в 2018 году в Петербурге стало больше устаревших сетей, которым больше 25 лет. Таких на декабрь 2018 года в городе было 46,9%, то есть почти половина сетей грозит прорывами.

Статистики о том, сколько именно коммунальных аварий произошло в 2019 году в Петербурге, пока нет. Однако известно, что с начала отопительного сезона на теплосетях, подведомственных ГУП «ТЭК СПб» случилось порядка 2000 аварий. Чаще всего трубы прорывало в Колпинском и Пушкинском районах, сообщал в конце марта«МК в Питере».

Готовиться к зиме — сейчас

Отопительный сезон закончился на днях, однако уже сейчас важно думать о подготовке к новому сезону отопления. Например, вчера Gazeta.SPb сообщала о том, что Фонд капитального ремонта начал ремонтировать батареи и приводить в порядок стояки и розливы в многоквартирных домах.

Ученые говорят, что глобальное потепление год от года становится более ощутимым. Это можно заметить и в Петербурге – последние два лета были необычно жаркими, а зима 2018-2019 — рекордно снежной. И если этой зимой многие жаловались на власти Петербурга – снег не убран, гололед, прорывы трубы, то это отчасти можно объяснить тем, что на пост врио губернатора в октябре пришел новый человек и соответственно не успел подготовиться к холодам и снегу. Сейчас же у врио губернатора или у кандидатов в губернаторы Петербурга, а они пройдут уже в сентябре, есть реальные шансы подготовиться к ещё одной, вероятно, аномальной зиме. В том числе и сделать так, чтобы коммунальных аварий стало меньше. А итоги этой подготовки станут понятны где-нибудь в декабре 2019.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что мешает ремонту труб отопления в подъездах и квартирах.