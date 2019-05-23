Лазарев дал комментарий о пересчете голосов на Евровидении

В музыкальном конкурсе «Евровидение-2019» от России выступал певец Сергей Лазарев с песней «Scream». Он прокомментировал ситуацию с пересчетом голосов.

Сергей Лазарев сообщил, что различные манипуляции с голосами жюри уже всем достаточно надоели. От них устали как участники, так и зрители, однако в первую очередь страдают и переживают — конкурсанты, передает KP.ru.

В среду, 22 мая, организаторы Евровидения произвели пересчет итоговых баллов участников. По словам Европейского вещательного союза (ЕВС), ошибка в подсчете очков произошла из-за человеческого фактора, в результате чего был приведен неправильный средний балл.

Голоса пересчитали. Сергей Лазарев остался на прежнем третем месте, однако увеличил количество баллов на 1 очко.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что организаторы «Евровидения» в Тель-Авиве пересчитали итоги конкурса.