Лазарев дал комментарий о пересчете голосов на Евровидении

Сергей Лазарев. Фото: @lazarevsergey/ Instagram
Сергей Лазарев. Фото: @lazarevsergey/ Instagram

В музыкальном конкурсе «Евровидение-2019» от России выступал певец Сергей Лазарев с песней «Scream». Он прокомментировал ситуацию с пересчетом голосов.

Сергей Лазарев сообщил, что различные манипуляции с голосами жюри уже всем достаточно надоели. От них устали как участники, так и зрители, однако в первую очередь страдают и переживают — конкурсанты, передает KP.ru.

В среду, 22 мая, организаторы Евровидения произвели пересчет итоговых баллов участников. По словам Европейского вещательного союза (ЕВС), ошибка в подсчете очков произошла из-за человеческого фактора, в результате чего был приведен неправильный средний балл.

Голоса пересчитали. Сергей Лазарев остался на прежнем третем месте, однако увеличил количество баллов на 1 очко.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что организаторы «Евровидения» в Тель-Авиве пересчитали итоги конкурса.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
Евровидение-2019 комментарий Сергей Лазарев
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге установят мемориальную доску ортопеду Турнеру
Беглов утвердил порядок субсидирования промышленных предприятий
У метро «Московская» столкнулись 2 автобуса и троллейбус
Лазарев дал комментарий о пересчете голосов на Евровидении
Модный дом Prada отказался от меха
СССР не признан союзниками США во Второй мировой на новой монете
Четверть россиян считает проблему гендерного неравноправия важной
Росконтроль включил в черный список 5 из 7 российских конфет