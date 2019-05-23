Организаторы «Евровидения» пересчитали итоги конкурса

Лазарев не изменил позицию. Фото: https://www.instagram.com/lazarevsergey/
Лазарев не изменил позицию. Фото: https://www.instagram.com/lazarevsergey/

Организаторы музыкального конкурса «Евровидение» пересчитали баллы участников, в связи с чем некоторые позиции в итоговом рейтинге были смещены.

Во время проведения шоу баллы некоторых участников были посчитаны неправильно, сообщили в Европейском вещательном союзе (ЕВС). Причиной ошибки стал человеческий фактор.

Количество баллов в конкурсе определяется суммой очков, присужденных жюри и полученных от зрителей. В этом году жюри из Белоруссии не имели права голоса, а организаторы по случайности приписали ему баллы участников.

В результате пересчета представитель России Сергей Лазарев не изменил положение в рейтинге, однако получил на 1 балл больше.

В этому году победу на «Евровидении» одержал представитель Нидерландов — Дункан Лоуренс. На втором месте певец Mahmood из Италии. Третье место занял российский певец Сергей Лазарев.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что «Звезды белых ночей» осветят Мариинский на два месяца.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
баллы Евровидение-2019 Сергей Лазарев
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