Организаторы «Евровидения» пересчитали итоги конкурса

Организаторы музыкального конкурса «Евровидение» пересчитали баллы участников, в связи с чем некоторые позиции в итоговом рейтинге были смещены.

Во время проведения шоу баллы некоторых участников были посчитаны неправильно, сообщили в Европейском вещательном союзе (ЕВС). Причиной ошибки стал человеческий фактор.

Количество баллов в конкурсе определяется суммой очков, присужденных жюри и полученных от зрителей. В этом году жюри из Белоруссии не имели права голоса, а организаторы по случайности приписали ему баллы участников.

В результате пересчета представитель России Сергей Лазарев не изменил положение в рейтинге, однако получил на 1 балл больше.

В этому году победу на «Евровидении» одержал представитель Нидерландов — Дункан Лоуренс. На втором месте певец Mahmood из Италии. Третье место занял российский певец Сергей Лазарев.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что «Звезды белых ночей» осветят Мариинский на два месяца.