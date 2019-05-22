“Звезды белых ночей” осветят Мариинский на два месяца

На открытии выступит пианист Люк Дебарт из Франции. Фото: pixabay.com

На открытии выступит пианист Люк Дебарт из Франции. Фото: pixabay.com

На открытии в Петербурге исполнят Баха и покажут танцы Америки.

На трех площадках Мариинского театра открывается фестиваль “Звезды белых ночей” Петербурга. Фестиваль проходит в 27-ой раз. На открытии в Концертном зале исполнят Баха, Щедрина, Малера, а на исторической сцене покажут танцы Америки. Пианист Люк Дебарт из Франции займет новую сцену.

Фестиваль продлится до 21 июля. За два месяца жителям и гостям Санкт-Петербурга покажут оперы “Девушка с Запада” и “Аиду” с участием Анны Нетребко.

Отдельный концерт посвятят памяти Елены Образцовой — 7 июля со дня рождения пройдет 80 лет. Последним мероприятием станет опера “Садко” в честь 175-летия Римского-Корсакова.

В Мариинском театре обещают специальные цены на билеты. Театр подготовил ряд мини-абонементов для заядлых любителей оперы и классической музыки.

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