Птицы, улитки и кувшинки заполнят Новую Голландию

Улиток будет 32 и все сделаны из переработанного пластика. Фото: https://www.instagram.com/newhollandisland/

Улиток будет 32 и все сделаны из переработанного пластика. Фото: https://www.instagram.com/newhollandisland/

Жители Санкт-Петербурга смогут сфотографироваться с новыми арт-объектами.

К началу лета в Новой Голландии Санкт-Петербурга появятся новые арт-объекты, с которыми петербуржцы смогут фотографироваться, сообщила администрация острова 22 мая. Работы итальянца Марко Баротти “Лебеди” и “Дятлы” “прилетят” к июню. 4 августа “Дятлы”, впрочем, отправятся в более теплые края. Модель птицы будет издавать стук от излучения мобильных телефонов и других устройств.

В Доме Коменданта поселятся 52 улитки из переработанного пластика. До 30 сентября в пруду Голландии простоят модели кувшинок “Виктория амазонская”. Наконец с 28 июня в Павильоне проведут выставку работ победителей конкурса художников Nova Art — всего их 12 молодых людей.

Площадь острова — 7,8 га. Вход на территорию острова свободный и открыт с 9 утра до 10 вечера по будням и до 11 по пятницам и выходным.

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