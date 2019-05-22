Финские студенты расписали стену «Севкабель Порта»

Мурал покажут только 25 мая.

Об этом стало известно сегодня, 22 мая. Два иллюстратора из университета Аалто приехали в Санкт-Петербург, чтобы украсить стену здания бывшей мануфактуры. Произведение искусство появилось в преддверии «Дня Финляндии», который состоится 25 мая – тогда-то петербуржцы и смогут увидеть красочный мурал.

Авторы работы, София Коловская и Тео Георгиев, трудились вручную – при помощи кистей и краски они смогли расписать объект, достигающий в высоту восьми метров. Теперь на стене виднеются пейзажи и сказочные существа.

Напоминаем, что на фестивале «День Финляндии» все желающие смогут познакомиться со скандинавской страной чуть ближе – попробовать традиционные блюда, купить финские товары, а также сходить на лекции и музыкальные выступления.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что стену для граффити у “Галереи” Петербурга убрали. Она простояла там все выходные.