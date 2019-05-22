Финские студенты расписали стену «Севкабель Порта»

Фото: Собака.ru | Рустам Котов
Фото: Собака.ru | Рустам Котов

Мурал покажут только 25 мая.

Об этом стало известно сегодня, 22 мая. Два иллюстратора из университета Аалто приехали в Санкт-Петербург, чтобы украсить стену здания бывшей мануфактуры. Произведение искусство появилось в преддверии «Дня Финляндии», который состоится 25 мая – тогда-то петербуржцы и смогут увидеть красочный мурал.

Авторы работы, София Коловская и Тео Георгиев, трудились вручную – при помощи кистей и краски они смогли расписать объект, достигающий в высоту восьми метров. Теперь на стене виднеются пейзажи и сказочные существа.

Напоминаем, что на фестивале «День Финляндии» все желающие смогут познакомиться со скандинавской страной чуть ближе – попробовать традиционные блюда, купить финские товары, а также сходить на лекции и музыкальные выступления.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что стену для граффити у “Галереи” Петербурга убрали. Она простояла там все выходные.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
мурал севкабель финляндия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Теплая погода покинет Петербург к концу недели
За подделку рецептов на выдачу психотропных веществ в Петербурге задержаны двое
Финские студенты расписали стену «Севкабель Порта»
Загадка «долины кувшинов»: в Лаосе нашли новое «кладбище гигантов»
Внимание, 120 такс в саду: как в Петербурге пройдет Такс Парад-2019
Путешествие мальчика в Петербурге обернулось ДТП и переломом ноги
На ЗСД серьёзное ДТП: 4 машины скорой помощи и вертолет
Число пострадавших в ДТП в Италии увеличилось до 31