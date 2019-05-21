Стену для граффити у “Галереи” Петербурга убрали

Художник считает, что стену могли убрать дворники или просто кто-то решил ее украсть. Фото: https://vk.com/burstonelink

Художник считает, что стену могли убрать дворники или просто кто-то решил ее украсть. Фото: https://vk.com/burstonelink

Арт-объект простоял в центре Санкт-Петербурга все выходные.

Арт-объект “Первая стена для легального граффити” убрали с площади у ТРЦ “Галерея” рядом с выходом станции метро “Площадь Восстания”. О пропаже стены художник Леша Бурстон сообщил каналу Piter.TV 21 мая.

По его словам, в ситуации может быть два варианта: либо стену убрали “коммунальщики”, либо кто-то решил забрать ее на память. Стена простояла в центре Санкт-Петербурга все выходные.

Бурстон считает, что акция демонстрирует способ создания зон для граффити: нужно не согласовывать искусство на исторических стенах, а ставить заборы для него, которые сами по себе не несут ценности. При этом художник уточнил, что в Петербурге и так достаточно заборов, чтобы их использовать.

Ранее Gazeta.SPb сообщила о появлении стены для граффити у торгового центра: автор хотел показать, что закон о согласованном граффити не будет работать в Санкт-Петербурге.