У ТРЦ “Галерея” появилась “легальная стена для граффити»

Художник считает, что согласовывать уличное искусство с властями Петербурга не получится.

У ТРЦ Галерея на появился арт-объект: первая легальная стена для граффити. Ее установил уличный художник Леша Бурстон, о чем и рассказал в своей группе в соцсети Burstone art.

Бурстон выложил на площади кусочек стены и нарисовал на ней граффити. По словам художника, стена стоит на месте и он надеется, что на ней появятся новые работы.

Художник заявил, что его арт-объект должен привлечь внимание к проблемам с законом о легальном уличном искусстве, который приняли в Заксобрании Петербурга. Бурстон и активисты Центрального района Петербурга создали первое согласованное граффити на Тульской улице несколько дней назад, но на согласовку эскизов ушло больше 9 месяцев. Художник уверен, что закон не сможет работать в Петербурге. О свободном искусстве можно будет забыть, считает Бурстон, поскольку каждый эскиз придется редактировать.

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