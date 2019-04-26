Электрошкаф на Оптиков наполнился книгами

Электрический шкаф, находящийся на улице Оптиков в Приморском районе Санкт-Петербурга, был разрисован неизвестными под книжную полку.

Необычное произведения искусства обнаружил и опубликовал пользователь Pikabu по ником declare. Он сопроводит фотографию арт-объекта подписью: «Раньше таких не замечал».

Фото электрошкафа он разместил на сайте 22 апреля. За 4 дня пост одобрили более 3 тысяч человек.

Работа действительно выполнена слишком естественно. На первый взгляд можно подумать, что это и правда настоящий книжный шкаф. Рука сама тянется открыть иллюзорную дверцу и взять с полки книгу.

Автор работы неизвестен. Предполагается, что таким образом горожане пытаются защитить электрические шкафы от расклейки незаконной рекламы и прочего спама.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в переулке Радищева нарисовали Троицкий собор.