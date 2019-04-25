В переулке Радищева нарисовали Троицкий собор

До этого там появился Нотр-Дам.

Об этом стало известно сегодня, 25 апреля. Обо всем рассказал автор граффити – Олег Лукьянов. Он изобразил Троицкий собор в переулке Радищева, который славится своими стрит-артами. Выбор храма не случайный – что Троицкий, что Собор Парижской Богоматери пострадали от пожаров.

К слову, работы Лукьянова не раз закрашивались коммунальными службами. Тем не менее, творец продолжает рисовать репродукции известных картин, а вот теперь изобразил два собора.

Напоминаем, что одна из главнейших достопримечательностей Франции горела 15 апреля 2019 года на глазах у тысяч парижан. Специалисты считают, что восстановить объект культурного наследия будет очень и очень сложно – огонь уничтожил слишком много.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что граффити с изображением Нотр-Дама появилось на разрушенном дворце в Ленобласти. Автор заявил, что сочувствует утрате Франции и выражает это через творчество.