Граффити с изображением Нотр-Дама появилось на разрушенном дворце в Ленобласти

Стрит-арт «Je suis Notre Dame». Фото: уличный художник Loketski
Стрит-арт «Je suis Notre Dame». Фото: уличный художник Loketski

В Ломоносовском районе Ленинградской области на стенах разрушенного Потемкинского дворца появилось граффити. Оно посвящено сгоревшему собору Парижской Богоматери. Автор стрит-арта хотел с его помощью привлечь внимание к судьбе местных культурных объектов.

Стрит-арта представляет из себя надпись «Je suis Notre Dame» (то есть, «Я — Нотр-Дам») и изображение самого собора Парижской Богоматери.

Фото: уличный художник Loketski

Художник выражает свое сочувствие пострадавшему в пожаре Нотр-Даму, а также призывает обратить внимание на российское архитектурное наследие, чьё состояние нельзя назвать благополучным.

Потемкинский дворец находится в Гостилицах в Ломоносовском районе Ленобласти.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге появился стрит-арт с собором Парижской Богоматери.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
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