В Петербурге появился стрит-арт с собором Парижской Богоматери

Изображение Нотр-Дам-де-Пари в его привычном виде появилось на стене в переулке Радищева в Санкт-Петербурге. Автором работы является местный художник Олег Лукьянов.

По словам Лукьянова, он написал картину, находясь под впечатлением от нашумевшего пожара, который произошел в Париже в минувший понедельник 15 апреля. Во время пожара обрушился шпиль и крыша собора Парижской Богоматери.

Однако на изображении, нарисованном Олегом Лукьяновым, великий собор навсегда останется таким, каким он был до пожара.

Любой желающий может полюбоваться работой художника в переулке Радищева. Там Лукьянов устроил целую галерею из своих стрит-арт работ. Некоторые из них являются репродукциями произведений Боттичелли и других авторов.

Картина была написана вчера днем, 16 апреля.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на eBay пытались продавать угли из Нотр-Дама.