На eBay пытались продавать угли из Нотр-Дама

Сайт заблокировал все подобные предложения, так как не хочет, чтобы кто-то наживался на горе.

Об этом стало известно 17 апреля. Объявления начали появляться практически сразу после того, как собор Парижской Богоматери потушили. Людям предлагали приобрести «частичку» храма – некоторые его элементы и даже угли. Сейчас этих объявлений уже на найти, так как сайт интернет-аукциона сразу же пресек желание заработать на трагедии, сообщает Daily Mail.

Некоторые начали продавать футболки, посвященные собору, — различные варианты заполонили сайт. Предприимчивые пользователи вызвали гнев и негодование многих – люди считают неправильным такое корыстное поведение.

eBay разделил недовольство людей и удалил все объявление. При этом представители сайта заверили, что сборы средств на восстановление собора останавливать не будут.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что игра Assassin’s Creed может помочь восстановить Собор Парижской Богоматери.