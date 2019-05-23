«Ленсвет» сделал подсветку Благовещенского моста к Дню города

В преддверии Дня города СПб ГУП «Ленсвет» завершило работы по монтажу архитектурно-художественной подсветки моста.

Ведомство сообщает, что вечерний образ оформленного светодиодным светом Благовещенского моста, благодаря применяемому современному светотехническому оборудованию, стал более ярким и выразительным.

Подсветка одного из самых красивых мостов Санкт-Петербурга гармонично дополняет городскую историческую панораму.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Шаскольский отметил, что первое включение после ремонта художественной подсветки Благовещенского моста прошло успешно. Ко дню города здесь установлено 890 единиц современного светотехнического оборудования.

Отметим, что обновив подсветку Благовещенского моста, СПб ГУП «Ленсвет» планомерно подходит к завершению комплексных работ по световому оформлению больших мостов через Неву в черте Санкт-Петербурга. На сегодняшний день в обслуживании городского предприятия находится подсветка 35 больших и малых мостов, это почти 14 тысяч светильников и прожекторов.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что реконструкция освещения Театральной площади завершится 20 июня.