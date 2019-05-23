Из храма в Пушкине похитили золото

В отделение полиции поступила информация о пропаже драгоценных изделий из золота общим весом порядка 400 грамм.

В отделение полиции Пушкинского района обратился священник собора, который расположен на улице Госпитальной в Пушкине в Ленинградской области.

Священник заявил, что в ночь с 21 на 22 мая неизвестный злоумышленник совершил взлом входной двери и проник в храм. Преступник совершил хищение золотых изделий. Общая сумма ущерба ещё устанавливается, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По факту обращения сотрудники правоохранительных органов принимают решение о возубуждении уголвоного дело. Полиция прововдит проверку.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге дело обвиняемых в серии краж автомобилей на 2 млн передали в суд.