В Петербурге дело обвиняемых в серии краж автомобилей на 2 млн передали в суд

В Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении двух граждан, которые обвиняются в кражах машин на сумму около 2 миллионов рублей.

В ходе предварительного следствия установлено, что в период с февраля по март 2018 года указанные граждане совершили кражи 3 иномарок, две из которых марки «Опель Астра», а один автомобиль — марки «Хундай Грета».

Данные авто были похищены неспроста: они покупали за бесценок автомашины, идущие на утиль, далее присматривали в районах города такие же, только новые, и угоняли их. Затем с кузова своих старых машин вырезали vin-номер и врезали в кузов угнанного автомобиля, который впоследствии продавали по рыночной стоимости. Сумма причиненного ущерба составила около 2 миллионов рублей.

Известно, что сейчас расследование уголовного дело завершено. Двое местных жителей, 33 и 46 лет обвиняются в преступлении, предусмотренном частью 3 статьи 158 УК РФ (кража).

ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщает, что в настоящее время материалы уголовного дела направлены в Невский районный суд для рассмотрения по существу. В отношении злоумышленников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге задержали теплоход за перегруз и завели уголовное дело.