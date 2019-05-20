В Петербурге задержали теплоход за перегруз и завели уголовное дело

Владелец маломерного судна перевозил 16 пассажиров, хотя водное средство передвижения было рассчитано на 12 человек. Также участникам круиза не был проведен инструктаж по технике безопасности.

В Петербурге на судовладельца заведено уголовное дело. Как сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ, его подозревают в незаконной перевозке пассажиров на водном транспорте.

В отношении подозреваемого, которому на праве собственности принадлежит небольшое судно «Форт Ривер», возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Следователи установили, что гражданин на своем маломерном корабле, при проведении экскурсионных мероприятий, перевез на борту 16 пассажиров. Однако грузоемкость судна составляет — 12 человек. Известно также, что отчаливал «лайнер» от причала «Эрмитажная пристань» и далее двигался по рекам Неве, Мойке и Зимней канавке.

Сообщается, что на судне недоставало спасательных жилетов, а также не зачитывалась инструкция по технике безопасности.

По данному факту ведется уголовное расследование.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что за «Мертвые души» в детском саду директрису наказали 2 годами условно.