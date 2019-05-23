В мае судебные приставы перечислили метростроевцам более 81 миллиона рублей зарплаты

Строителям не выплатили 81 млн. Фото: pixabay
Строителям не выплатили 81 млн. Фото: pixabay

Денежные средства были списаны с расчетных счетов подрядных организаций ОАО «Метрострой». В мае текущего года деньги были переведены в пользу строителей шести организаций.

УФССП России по Санкт-Петербургу сообщается, что окончены исполнительные производства по взысканию с ЗАО «Тоннельный отряд-3» задолженности по заработной плате на сумму более 11 миллионов 187 тысяч рублей. Денежные средства распределены между 391 работниками.

Более 150 работников ООО «Метроподземстрой» получили в мае более 6 миллионов 820 тысяч рублей, более 12 миллионов рублей задолженности по заработной плате взыскано с ЗАО «СМУ-9 Метрострой», более 10 миллионов рублей — с ЗАО «СМУ-11 Метрострой».

Денежные средства в размере порядка 19 миллионов рублей поступили на счета строителей от предприятия-должника ЗАО «Управление №10 Метрострой».

Около 22 миллионов рублей распределено между работниками ЗАО «Управление -15 Метрострой».

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в МЧС уточняют данные о пострадавших в пожаре на Комсомола.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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