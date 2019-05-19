В МЧС уточняют данные о пострадавших в пожаре на Комсомола

Ночью спасатели тушили двухкомнатную квартиру трехэтажного дома.

В Калининском районе Санкт-Петербурга ночью потушили пожар в квартире, сообщили в ГУ МЧС города 19 мая. Сейчас спасатели уточняют данные о пострадавших.

По данным МЧС, пожар произошел в трехэтажном доме на улице Комсомола. Горела двухкомнатная квартира, огонь занял площадь в 12 м2.

В МЧС Санкт-Петербурга узнали о пожаре в 02:04. На тушение возгорания ушло около часа — и в 3 часа ночи пожарные сообщили о ликвидации огня. На вызов приехали четыре машины МЧС и 16 человек личного состава МЧС Петербурга.

Точно неизвестно, сколько человек пострадали в пожаре и каково их состояние. В социальных сетях нет никакой информации о происшествии в Калининском районе Петербурга.

Напомним, это не первый пожар за ночь. Ранее Gazeta.SPb сообщила, что спасателям пришлось тушить машину “Яндекс.Драйв” на Васильевском острове Петербурга.