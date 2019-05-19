“Яндекс.Драйв” врезался в кнехт на Шмидта и загорелся (видео)

Водитель набрал большую скорость и не заметил препятствие в темноте.

На Васильевском острове в ночь с субботы на воскресенье машина “Яндекс.Драйв” загорелась после столкновения с причальным кнехтом, сообщили в ГУ МЧС Санкт-Петербурга 19 мая.

Авария произошла на набережной Лейтенанта Шмидта возле музея-подводной лодки С-189. Очевидцы передают в социальных сетях, что водитель набрал большую скорость и не заметил препятствие в темноте. Кнехт — тумба для крепления тросов, с ее помощью корабли швартуют к пристани.

Видео: https://vk.com/spb_today

В МЧС Петербурга получили сигнал о пожаре в 00:44. К часу ночи огонь был потушен. Водитель, судя по сообщениям спасателей, не пострадал. На набережную стянули два экипажа МЧС Петербурга и восемь пожарных. Машина сгорела целиком.

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