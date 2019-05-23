Потребители в 2019 году стали чаще откладывать на «черный день»

Только от продуктов пока точно не готовы отказаться люди. . Фото: pixabay

Только от продуктов пока точно не готовы отказаться люди. . Фото: pixabay

Потребительские настроения россиян впервые с 2015 года снова в зоне пессимизма. А в Петербурге они в зоне черного пессимизма и надежды на лучшее пока нет, убежден эксперт.

Компания «GfK» провела исследование потребительских настроений в России и выяснила, что они снова находятся в зоне пессимизма. Худшие показатели отмечались в 2015 году – во время экономического кризиса. В 2017 год, в период выхода из кризиса, они значительно улучшились. Но по итогам второго квартала 2019 года настроения снова в зоне пессимизма и сравнимы с показателями кризисного 2015 года, сообщили Gazeta.SPb в компании.

Индекс потребительских настроений = оценка потребителями состояния российской экономики + ожидания по её развитию на следующий год + оценка целесообразности крупных покупок сейчас. Сейчас он равен 96 пунктам из 200.

Зона черного пессимизма

«Сказать, что потребительские настроения в Петербурге сейчас находятся в зоне пессимизма – нельзя. Все намного хуже – они в зоне черного пессимизма», – поделился своим мнением с Gazeta.SPb председатель Санкт-Петербургской ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка Алексей Третьяков.

От чего сейчас точно не могут отказаться петербуржцы – это от продуктов питания и лекарств. Многие уже забыли про походы в рестораны, отметил эксперт.

Если пройти по крупным торговым центрам, можно увидеть, что многие магазины закрыты. Это связано отчасти с тем, что покупательская способность снизилась. Например, вы не покупаете платье, отсюда деньги не поступают продавцам, поставщикам, и производителям, поэтому торговые точки закрываются, объяснил Алексей Третьяков. И ещё одна причина – это розничная торговля начинает заниматься недобросовестной конкуренцией, крупные компании давят на мелкие — это ведет к монополии и мелкий бизнес закрывается, отметил эксперт.

По его мнению, в ближайшее время, в частности в 2019-2020 годах, ситуация будет меняться только в худшую сторону, потребительские настроения будут падать ещё и ещё. «В существующей парадигме, когда правит олигархический класс, сделать пока ничего нельзя», – считает Алексей Третьяков.

Надежда исчезла в начале 2018 года и появится ещё не скоро

Сопредседатель общественной организации «Союз потребителей России» Анатолий Голов отметил в разговоре c Gazeta.SPb, что потребительские настроения сейчас падают стремительно и если в 2017 году люди ещё жили с надеждой, что ситуация прояснится, то в начале 2018 года она исчезла.

Тогда, объясняет Анатолий Голов, россияне начали отказываться от дорогих покупок или откладывать долгосрочные. Например, такие как бытовая техника. Или вместо ресторана стали выбирать кафе. «В январе 2019, когда НДС вырос на 2%, люди стали беднее на 2% и покупательская способность упала ещё сильнее», — отметил Анатолий Голов. По данным Центробанка, заметил он, население теперь стало чаще откладывать деньги на «черный день».

«НДС повысился на 2%, это привело к уменьшению спроса населения на 2%, а если быть точным, на 1,8%», – отметил Анатолий Голов.

Есть и еще одна проблема – это бессмысленные и вынужденные расходы. Например, переход на цифровое телевидение, обязательная маркировка продуктов, «Платон», перечисляет эксперт. Несмотря на все это, пока россияне точно не готовы отказаться о покупки продуктов питания, расходов на транспорт и оплаты услуг ЖКХ, но явно идет смещение в сторону более дешевых покупок.

«В ближайшие годы просветов не предвидится, пока никаких положительных прогнозов дать невозможно», — считает Анатолий Голов. Дело в том, что в России нет внутреннего спроса. Например, когда в Китае повысился внутренний спрос, это позволило ему выйти из кризиса. Кроме того, внешние санкции тоже не дают надежд на лучшее.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, от покупки чего россияне не готовы отказаться, несмотря на свои пессимистические настроения.