Индекс потребительских настроений снова в зоне пессимизма

«Коммуналка», лекарства, продукты питания, мобильная связь и образовательные услуги, — самые неэластичные категории потребительских расходов

Компания GfK провела исследование потребительских настроений в России, сообщили в компании GazetaSpb. После недолгого периода оптимизма и надежд, потребительские настроения в 2019 полны пессимизма. В целом российские потребители считают, что с начала кризиса в 2015 году их экономическое положение не улучшилось. И это главная причина, почему потребитель вновь чувствует себя в кризисе.

По данным исследования GfK, худшие показатели настроений российского потребителя отмечались в 2015 году, — на этот период пришелся пик экономического кризиса. Они заметно улучшились в период выхода из кризиса в 2017 году, но вновь ухудшились в 2019 году. По итогам замеров во втором квартале 2019 года Индекс потребительских настроений составил 96 пунктов из 200 возможных. Чуть выше показатели Индекса в Москве, где он составил 99 пунктов, но и здесь ситуация видится потребителю как стагнирующая.

Надежда на улучшение иссякла

Александр Демидов, генеральный директор (СЕО) GfK Rus, комментирует результаты исследования: «Понятно, что в пик кризиса в 2015-м потребительские настроения были на самом низком уровне. В 2017 году у россиян появилась надежда на улучшение ситуации, но к 2019 году выяснилось, что на потребительском уровне она не реализовалась: доходы населения продолжали падать, покупательная способность – снижаться. Сегодня потребитель ощущает, что кризис еще продолжается и будет продолжаться длительное время».

Так, на вопрос о том, как изменилось материальное состояние за последние 12 месяцев, в 2015 году только 11% ответили, что оно улучшилось, 39% ответили, что ухудшилось. В 2017 году доля тех, чье «положение улучшилось» выросла до 16% и осталась на том же уровне в 2019 году. По итогам исследования в 2019 году 29% отметили, что «положение ухудшилось». Надежды на улучшения материального положения в будущем в 2015 году выразили 17% населения, в 2017 г. – 26%, а в 2019 г. их доля вновь снизилась до 23%.

Развитие экономики сомнительно

Аналогичная картина и с оценкой экономических условий в стране в следующие 12 месяцев. Самые низкие показатели были в 2015 году, они улучшились в 2017 г. и вновь просели в 2019 г. В 2019 году 33% опрошенных россиян сообщили, что считают экономические условия в стране плохими. Хорошими их считают 27% участников исследования.

И даже среднесрочные перспективы национальной экономики на ближайшие 5 лет видятся участниками исследования пессимистично. Почти каждый четвертый (24%) считает, что ситуация в национальной экономике может ухудшиться в ближайшие 5 лет.

Интересно, что в 2015 году доля тех, кто сообщил «кризис коснулся меня лично» был ниже (43%), чем в 2017 и 2019 годах (55% и 53%). Вероятно, происходит накопление усталости потребителей, а также доли тех, кого кризис затронул, и этот процесс продолжается.

Кризис пришел надолго?

В 2015 году 29% россиян полагали, что кризис продлится долго, 4 года и более. Большая же часть населения считала, что кризис закончится раньше, и все восстановится. Однако эти надежды не сбылись, и в 2019 году большая часть населения полагает, что последствия кризиса будут продолжаться еще длительное время.

Выросла и готовность россиян быстро реагировать на потенциальное ухудшение экономический условий. Так, в 2017 и 2019 гг. даже больше россиян, чем 2015 году, сообщили, что в случае ухудшения материального положения, были бы готовы отказаться от дорогостоящих покупок и сервисов, таких как покупка недвижимости, автомобиля, ювелирных украшений; посещение баров и ресторанов; путешествия.

Категории, от чего россияне не готовы отказываться, это оплата коммунальных расходов, покупка лекарств, продуктов питания, мобильной связи и образовательных услуг.

Измерение настроений российского потребителя проводится на основе данных Индекса потребительских настроений, который складывается из оценок потребителями состояния национальной экономики и ожиданий в отношении ее развития на ближайшие 12 месяцев, оценок собственного финансового состояния сейчас и ожиданий на ближайшие 12 месяцев, а также оценок целесообразности крупных покупок в текущий момент.