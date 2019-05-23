“Волонтеры Победы” надеются, что Беглов выдвинет свою кандидатуру на выборах губернатора

Волонтеры пожелали Беглову успехов в его начинаниях и реализации намеченных планов. Фото: https://vk.com/spb.zapobedu

Волонтеры пожелали Беглову успехов в его начинаниях и реализации намеченных планов. Фото: https://vk.com/spb.zapobedu

Участники волонтерского движения отметили положительные изменения в городе с приходом идейного человека.

Участники крупнейшего в России волонтерского движения “Волонтеры Победы” не только отметили положительные изменения в городе, но и пожелали временно исполняющему обязанности губернатора Петербурга Александру Беглову выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выбора главы города.

Волонтеры пожелали Беглову успехов в его начинаниях и реализации намеченных планов. Об этом активисты написали в группе “ВКонтакте”.

Так, положительные инициативы были отмечены в сфере строительства, в числе которых создание Арт-парка. Волонтёры отметили и создание конвейера социальных проектов, а также обновление кадрового состава. Это, по мнению волонтеров, уникальный шанс для каждого, кто готов развивать свой потенциал и делать жизнь Северной столицы лучше.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Макаров сообщил, когда станут известны даты выборов губернатора Петербурга.