В Колпино могут привлечь к уголовке руководство пансионата для пожилых людей

Слишком много нарушений было в пансионате. Фото: pixabay

Слишком много нарушений было в пансионате. Фото: pixabay

Прокуратура выявила множество нарушений в работе пансионата для престарелых.

В ходе прокурорской проверки в пансионате для людей пожилого возраста «Невский берег» ООО «Аквамарин» были обнаружены нарушения при оказании социальных услуг, питания, качества обслуживания, требований санитарно-эпидемиологической безопасности, а также нарушения требований пожарной безопасности.

Руководство пансионата игнорировало замечания и не предпринимало попыток исправить нарушения. Выявленные нарушения препятствуют безопасному функционированию учреждения, в связи с чем, прокуратура района направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Отметим, что в пансионате находятся люди пожилого возраста, в том числе, относящиеся к числу маломобильных групп населения, а также имеющие диагноз «деменция».

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Путин помиловал жителя Гатчины, осужденного за убийство пенсионерки.